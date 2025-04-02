Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.
Eskişehir
Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentin simgesi Porsuk Çayı'nın rengi değişti.
Kent merkezinin ortasından geçen, gondollar ve Esbot'ların yol aldığı Porsuk Çayı'nı kahverengi gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla o anları kayıt altına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.