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Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 1054 personelin katılımıyla başlatılan operasyonun ilk gününde 51 ayrı noktada yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 1 milyon 773 bin kök kenevir ile yaklaşık 200 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Sertaç Bulur   | 11.08.2022
Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Operasyonu başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 1054 personelin katılımıyla "Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan" operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan "Eren Abluka-33 (Hani/Birlik-Akçayurt) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan" narko terör operasyonunda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Koruculardan oluşan 68 operasyonel timdeki 1054 personel görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır Hani ilçesi Birlik ve Akçayurt mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 51 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde 21,2 kilogram toz esrar, 1milyon 773 bin 450 kilogram kök kenevir bitkisiyle yaklaşık 200 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

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