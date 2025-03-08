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Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü.

Esma Küçükşahin  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu.

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde çığ altında kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler çalışmalarını sonlandırdı.

Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistlerde vatandaşlar, kayak yapmaya devam ediyor.

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