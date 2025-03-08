Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü.
Kayseri
Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu.
Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde çığ altında kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler çalışmalarını sonlandırdı.
Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistlerde vatandaşlar, kayak yapmaya devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.