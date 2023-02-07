Dolar
18.83
Euro
20.11
Altın
1,869.99
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
22,968.00
BIST 100
4,509.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
logo
Gündem

Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşılamadı.

Yeter Erdine   | 07.02.2023
Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı

Malatya

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalan Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşılamazken Yeni Malatyaspor Kulübü de sosyal medya hesabından, "Dualarımız seninle Ahmet Eyüp Türkaslan" mesajı paylaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremden 37 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
Deprem bölgesinde enkazdan sağ kurtarılan çocuklar yakınlarını bekleyenlere umut oldu
Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırları yoğunluğu yaşanıyor
Bakan Soylu: Deprem bölgelerine 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik, 10 bin jandarma talimatı daha verdik
Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı

Benzer haberler

Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı

Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı

UMKE gönüllüleri Malatya'da otel enkazındaki genci 25 saat sonra sağ çıkardı

Adıyaman'da depremde enkazda kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı

Özel harekat polisleri Hatay ve Nurdağı'ndaki enkazlardan 3 kişiyi kurtardı

Özel harekat polisleri Hatay ve Nurdağı'ndaki enkazlardan 3 kişiyi kurtardı
Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
Hatay'da enkazdan 33 saat sonra çıkarıldığında kalbi duran kız, kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü

Hatay'da enkazdan 33 saat sonra çıkarıldığında kalbi duran kız, kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet