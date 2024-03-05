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Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin ekinde, polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin kışlık görev kıyafetleri, kışlık gömlek, bot, eldiven ve ayakkabı şekilleri yer aldı.

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