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Emniyet istihbarat, Azez'de bir teröristi canlı bomba yeleğiyle yakaladı

Emniyet İstihbarat Başkanlığı ekipleri, Suriye'nin Azez Mare bölgesinde bir teröristi canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmatla yakaladı.

Ferdi Türkten   | 11.08.2022
Emniyet istihbarat, Azez'de bir teröristi canlı bomba yeleğiyle yakaladı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda, Azez Mare bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod adlı Hasan Najjar, 1,8 kilogram C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Sınırlarımız içinde de sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan, emniyet teşkilatımıza, emniyet istihbarat birimlerimize, jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki kahraman evlatlarımıza tebrikler." değerlendirmesini yaptı.

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