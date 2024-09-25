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Emine Erdoğan'dan Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Tinuba'ya imza teşekkürü

Emine Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu'ya teşekkür etti.

Hamdi Dindirek, Başak Akbulut Yazar  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Emine Erdoğan'dan Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Tinuba'ya imza teşekkürü

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi, dostum Oluremi Tinubu Hanımefendi'ye desteği için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

"Sıfır atık uygulamasını yaygınlaştırmak için verilen bu söz, dünyamızın her bir zerresine duyduğumuz saygının sembolü. Doğanın bizlere sunduğu mucizeleri koruma yolunda güç birliği yapan her elin, yarınlarımızı daha temiz, daha yaşanabilir kılacağına yürekten inanıyorum."

"Dünya Ortak Evimiz" ve "Sıfır Atık" etiketlerini kullanan Erdoğan, imzadan sonra Tinubu'yla çekilen fotoğrafına paylaşımında yer verdi.

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