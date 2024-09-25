Bakan Kacır, BM Yüksek Temsilcisi Fatima ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte olan Ülkeler ve Gelişmekte olan Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima ile bir araya geldi.
New York
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Temsilci Fatima ile Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu marjında görüştüklerini bildirdi.
📍Birleşmiş Milletler— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 25, 2024
Birleşmiş Milletler 79’ncu Genel Kurulu marjında, BM Genel Sekreter Yardımcısı, En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte olan Ülkeler ve Gelişmekte olan Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Sayın Rabab Fatima @USGRabab_UN ile bir araya… pic.twitter.com/8If2sHthMg
Görüşmede, dijital teknolojilerin en az gelişmiş ülkelerde daha iyi bir gelecek inşasına hizmet etmekte önemli araç olabileceğinin altını çizdiklerini belirten Kacır, sanayi ve teknoloji alanında işbirliğini ilerletme konusunda kararlılıklarını ifade ettiklerini aktardı.
Kacır, dünyada halen 2,6 milyar kişinin internete erişimi olmadığına işaret ederek, "Gerçek bir sürdürülebilir kalkınmadan söz etmek adına kapsayıcı adımlar atmak zorundayız. Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasına da ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye, en az gelişmiş ülkelere desteğini sürdürecek." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.