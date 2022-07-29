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Dünya

Doğal afetler 30 yıl içinde 143 milyon insanı yerinden edecek

Birleşmiş Milletler (BM), yükselen denizler, kuraklık, kavurucu sıcaklar ve diğer iklim felaketlerinin 30 yıl içinde 143 milyon insanı yerinden edeceğini bildirdi.

Çağla Güngör   | 29.07.2022
Doğal afetler 30 yıl içinde 143 milyon insanı yerinden edecek

Ankara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) şubat ayında yayınlanan raporuna göre, fosil yakıtların kullanılması, orman yangınları, ada ülkelerinde yükselen deniz seviyesi ve dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmaların yarattığı kuraklık gibi sebepler milyonlarca insanı yerinden ediyor.

Doğal afetlerden kaynaklı olarak her yıl dünya çapında ortalama 21,5 milyon kişi iklim göçmeni oluyor. Mültecilerin yüzde 90'ı iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

BM tarafından bu yıl yayınlanan Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli raporuna göre ise doğal afetler nedeniyle 30 yıl içinde 143 milyon insanın göç etmesi bekleniyor.

"İklim göçmeni" terimi kuraklık, yükselen deniz seviyesi gibi iklim felaketleri nedeniyle evlerini veya geçim kaynaklarını bırakarak kırsal alanlardan şehirlere ve bazen başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalanlar için kullanılıyor.

İklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı dünya üzerinden göç etmek zorunda kalan insanların sayısı artsa da özellikle yoksulluk, şiddet ve çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde iklim göçmenlerinin sayısını belirlemek oldukça zor.

Öte yandan, iklim göçmenlerini kabul eden ülkelerin sayısı giderek artıyor. Örneğin Arjantin, doğal afetler nedeniyle Meksika, Orta Amerika ve Karayipler'den göç etmek zorunda kalan insanlara üç yıllık vize veriyor.

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