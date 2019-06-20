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Dünya

BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 'ilhak' uyarısı

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, "İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’yı veya bazı bölgelerini ilhak etmesi barışı ve iki devletli çözüm umutlarını mahveder." dedi.

İslam Doğru   | 20.06.2019
BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 'ilhak' uyarısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Orta Doğu ve Filistin'deki durumu görüşmek üzere toplandı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, yaptığı konuşmada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'yı veya bazı bölgelerini ilhak etmesi barışı ve iki devletli çözüm umutlarını mahveder." uyarısı yaptı.

Mladenov, Güvenlik Konseyi üyelerini, Filistin'deki mevcut ekonomik krizden dolayı Filistin yönetiminin çökmek üzere olduğu yönünde de bilgilendirerek, "Ekonomik ve insani destek önemlidir ancak Filistin-İsrail çatışması sadece ekonomik yollarla çözülemez." ifadelerini kullandı.

İsrail'in BM Güvenlik Konseyi 2334 sayılı kararını ihlal etmeye devam ettiğini vurgulayan Mladenov, "İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in yerleşim yerlerini genişletmesinin yasal bir temeli yok ve bunun durması gerekiyor." çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyinin 23 Aralık 2016'da kabul edilen 2334 sayılı kararı, İsrail'in yerleşim faaliyetinin uluslararası hukuka karşı "ağır bir ihlal" teşkil ettiğini ve "hukuki geçerliliği" bulunmadığını vurgulayarak, Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki bütün Filistin topraklarında, İsrail'in 4. Cenevre Konvansiyonu uyarınca bir an önce yerleşim faaliyetlerini durdurmasını ve işgalci bir güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyor.

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