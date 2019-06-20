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Dünya

ABD'deki Maarif Okulu ilk lise mezunlarını verdi

Türkiye Maarif Vakfı'nın New Jersey'deki okulunun ilk lise mezunu olan 8 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi.

Dildar Baykan   | 20.06.2019
ABD'deki Maarif Okulu ilk lise mezunlarını verdi

New Jersey

ABD'deki Maarif Okulu ilk lise mezunlarını verdi. Türkiye Maarif Vakfı'nın New Jersey'deki okulunun ilk lise mezunu olan 8 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi. 

Mezuniyet törenine Maarif Vakfı Kuzey ve Güney Amerika Koordinatörü Kenan Çapık, Maarif Koleji Müdürü Özlem Özşirin, Okul Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Orta ve veliler katıldı.

Çapık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den birkaç ay önce geldiğini, insanların birbirine neden saygı ya da saygısızlık beslediğini düşündüğünü belirterek, "Saygının tek kaynağı bilgidir. Hepinizden, tanınmış filozoflar, bilim adamları, mühendisler, akademisyenler olmanızı istiyorum. Kapasitenizi küçümsemeyin." dedi.

Özşirin de gurur duyduğu öğrencilerine seslenerek, "Kendinize koyduğunuz hedefler doğrultusunda yürümeye devam edin. Yol üzerinde kasisler olabilir ama bunun sizi durdurmasına izin vermeyin." diye konuştu.

Orta ise Maarif Vakfı'nın ABD'deki okulunun ilk mezunlarını vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından diplomaları takdim edilen öğrenciler sahneye çıkarak kep fırlattı.

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