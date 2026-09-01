Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından zirvenin gerçekleştirildiği Irıs Ordo Kongre Merkezi'ne geçti.

Erdoğan, burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılandı. Liderler, daha sonra aile fotoğrafı çektirdi.

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Aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında bazı liderlerle ayaküstü sohbet etti.