Emine Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve eşi Ingrid Schulerud ile bir araya gelmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Genel Sekreteri Sayın Jens Stoltenberg ve değerli eşi dostum Ingrid Schulerud ile İstanbul'da buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu ziyaretin ülkemizi yakından tanımalarına vesile olduğuna inanıyor, yeniden bir araya gelmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.
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NATO Genel Sekreteri Sayın Jens Stoltenberg ve değerli eşi dostum Ingrid Schulerud ile İstanbul'da buluşmaktan büyük mutluluk duyduk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 4, 2022
Bu ziyaretin ülkemizi yakından tanımalarına vesile olduğuna inanıyor, yeniden bir araya gelmeyi diliyorum. pic.twitter.com/cb01tC45Pw