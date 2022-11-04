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Emine Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve eşi Ingrid Schulerud ile bir araya gelmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sefa Mutlu   | 04.11.2022
Emine Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Genel Sekreteri Sayın Jens Stoltenberg ve değerli eşi dostum Ingrid Schulerud ile İstanbul'da buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu ziyaretin ülkemizi yakından tanımalarına vesile olduğuna inanıyor, yeniden bir araya gelmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

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