Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İstanbul'un fethinin, "kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesi" olduğunu ifade etti.
Ankara
Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
İstanbul’un fethi, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesidir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 29, 2023
Fethin 570’inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.
"İstanbul'un fethi, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesidir. Fethin 570'inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.