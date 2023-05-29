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Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İstanbul'un fethinin, "kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesi" olduğunu ifade etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü paylaşımı

Ankara

Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethi, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesidir. Fethin 570'inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

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