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Emine Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sefa Mutlu   | 21.11.2022
Emine Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

Istanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını büyük bir teessürle öğrendiğim, basın camiamızın usta isimlerinden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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