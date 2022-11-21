Emine Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Istanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını büyük bir teessürle öğrendiğim, basın camiamızın usta isimlerinden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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Vefatını büyük bir teessürle öğrendiğim, basın camiamızın usta isimlerinden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu #HıncalUluç'a Allah'tah rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 21, 2022