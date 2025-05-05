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Gündem

Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerin Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

Sefa Bilgitekin  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

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"Anne ve bebeğin kavuşma anının ilk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları. Mucizeyi, sevgi dolu elleriyle kucaklayan kahramanlar. Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü Kutlu olsun."

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