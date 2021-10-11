Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı
Emine Erdoğan, "Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarımızın sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını diledi.
#DünyaKızÇocuklarıGününün, kız çocuklarımızın sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 11, 2021
Dijital dönüşümün hızla yaşandığı çağımızda, kızlarımızın bu yarışta geride kalan değil, bayrak taşıyan olacağına inanıyorum. pic.twitter.com/nCMOHlHnYT
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Dijital dönüşümün hızla yaşandığı çağımızda, kızlarımızın bu yarışta geride kalan değil, bayrak taşıyan olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.