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Gündem

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan, "Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarımızın sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 11.10.2021
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Dijital dönüşümün hızla yaşandığı çağımızda, kızlarımızın bu yarışta geride kalan değil, bayrak taşıyan olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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