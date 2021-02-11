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Emine Erdoğan: Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer almasını diliyoruz

Emine Erdoğan, "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" mesajında, "Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer alması dileğiyle" ifadesini kullandı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 11.02.2021
Emine Erdoğan: Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer almasını diliyoruz

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınların daha etkin yer almasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Apollo 11'in aya iniş sistemi için kod yazan bilim insanı bir kadındı. Ekip lideri Margaret Hamilton, 'yazılım mühendisi' terimini de bilim dünyasına kazandıran kişiydi. Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer alması dileğiyle."

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