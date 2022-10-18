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Emine Erdoğan: Michelin Rehberi'nde 53 Türk restoranının yer alması mutfağımız için evrensel bir pencere niteliğinde

Emine Erdoğan, "Dünyada kaynak gösterilen Michelin Rehberi İstanbul seçkisinde 53 Türk restoranının yer alması, şüphesiz ki mutfağımız için evrensel bir pencere niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 18.10.2022
Emine Erdoğan: Michelin Rehberi'nde 53 Türk restoranının yer alması mutfağımız için evrensel bir pencere niteliğinde Fotoğraf: Arife Karakum/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Michelin Rehberi İstanbul seçkisinde 53 Türk restoranının yer almasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Dünyada kaynak gösterilen Michelin Rehberi İstanbul seçkisinde 53 Türk restoranının yer alması, şüphesiz ki mutfağımız için evrensel bir pencere niteliğindedir. Bu vesileyle bir ilki başaran Fatih Tutak şefimizi de çift Michelin Yıldızı için tebrik ediyorum. Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabımızın değerli yazarlarından bir şefin, uluslararası platformda kabul görmüş bir rehberde yer alması elbette ki gurur verici. Ülkemizin bir gastronomi merkezi haline dönüşmesi sürecinde bu adımın, nice ilklere köprü olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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