Euro
10.12
Dolar
8.56
BIST 100
1,365.73
Altın
1,801.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti

Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun Türkiye ziyaretinin iki ülke ilişkilerini artıracağına inandığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 28.07.2021
Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti

Ankara

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço'yu misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ana Dias Lourenço ile fotoğrafını da paylaşan Erdoğan, "Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerimizi artıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener vatandaşları aşı olmaya çağırdı
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
2020 Olimpiyatları açılışının 5. gününde Tokyo'da bugüne kadarki en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi
İTO'dan iş dünyasına 'aşını ol, indirimi al' uygulama çağrısı

Benzer haberler

KOSGEB, girişimci ve KOBİ'ler konusundaki deneyimlerini Angola ile paylaşacak

KOSGEB, girişimci ve KOBİ'ler konusundaki deneyimlerini Angola ile paylaşacak

Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor