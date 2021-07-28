Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti
Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun Türkiye ziyaretinin iki ülke ilişkilerini artıracağına inandığını bildirdi.
Ankara
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço'yu misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Ana Dias Lourenço ile fotoğrafını da paylaşan Erdoğan, "Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerimizi artıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.