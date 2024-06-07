Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılarıyla hem ülkemizi hem de kendi yarınlarını şekillendirecek tüm değerli öğrencilerimize üniversite sınavında zihin açıklığı diliyorum. İnandığınız yolda emeklerinizin karşılığını alacağınıza olan inancım tam. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun." ifadelerini kullandı.
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Başarılarıyla hem ülkemizin hem de kendi yarınlarını şekillendirecek tüm değerli öğrencilerimize üniversite sınavında zihin açıklığı diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 7, 2024
İnandığınız yolda emeklerinizin karşılığını alacağınıza olan inancım tam. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun. #YKS2024 ✏️📚