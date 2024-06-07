Dolar
32.36
Euro
34.97
Altın
2,299.75
ETH/USDT
3,666.10
BTC/USDT
68,908.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Mustafa Hatipoğlu  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılarıyla hem ülkemizi hem de kendi yarınlarını şekillendirecek tüm değerli öğrencilerimize üniversite sınavında zihin açıklığı diliyorum. İnandığınız yolda emeklerinizin karşılığını alacağınıza olan inancım tam. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın gündeminde Gazze olacak
Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi
Başkentte sağanak su baskınlarına neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Benzer haberler

Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Ankara Emniyet Müdürlüğünden sürücülere "YKS" uyarısı

Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alekberov ile görüştü

Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alekberov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever ile canlı bağlantı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever ile canlı bağlantı gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafızlık icazet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafızlık icazet törenine katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet