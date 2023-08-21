Emine Erdoğan: Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü'nde yürütülen çalışmalar devam ediyor
Emine Erdoğan, 2018'de başlatılan Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü'ndeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, dip çamur temizliği çalışmalarıyla 1,2 milyon metreküp çamurun temizlendiğini bildirdi.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü'nde yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.
2018 yılında başlatılan #SıfırAtık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü’nde yürütülen çalışmalar devam ediyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 21, 2023
Bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan ileri biyolojik arıtma tesisinin hizmete açılmasıyla beraber Van Gölümüz nefes aldı.
Öte yandan dip çamur temizliği… pic.twitter.com/7Iuf75x1mV
Bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan ileri biyolojik arıtma tesisinin hizmete açılmasıyla Van Gölü'nün nefes aldığına işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Öte yandan dip çamur temizliği çalışmalarıyla şu ana kadar 1,2 milyon metreküp çamur temizlendi. Gölden çıkarılıp analiz edilen çamurlar, uygun olması halinde işlemlerden geçirilerek, park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki ilçe belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın şüphesiz sürece katkısı çok önemli. Doğal kaynaklarımızı el birliğiyle koruyacağımıza inancım tam."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.