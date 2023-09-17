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Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'yla görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu bağlamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır'la görüştü.

Şerife Çetin  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'yla görüştü

New York

Emine Erdoğan, New York'ta bir araya geldiği Şeyha Moza'ya, sanatçı Deniz Sağdıç'ın bir eserini hediye etti.

Emine Erdoğan ve Şeyha Moza, BM nezdinde yürüttükleri çalışmaları ve işbirliği alanlarını ele aldı.

Eğitim üzerine konuşmalar gerçekleştiren Şeyha Moza, Emine Erdoğan'ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığından dolayı tebrik etti.

Şeyha Moza, Guterres ve Emine Erdoğan tarafından "Sıfır Atık Projesi"nin dünyada yaygınlaştırılması için hazırlanan iyi niyet beyanını imzaladı.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Katar Emiri'nin kıymetli annesi Şeyha Moza bint Nasır ile New York’ta bir araya gelmekten mutluluk duydum. BM çatısı altında yürüttüğümüz çalışmaları ve Sıfır Atık Yüksek Şahsiyetler Danışma Kurulu tecrübemizi paylaştım. İşbirliği alanlarımız hakkında görüş paylaşımında bulunduk. Bu vesileyle Şeyha Moza Hanımefendi, 2022 yılında BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak küresel çağrımızı cevapsız bırakmadı. Ortak evimiz dünyanın geleceği adına verdiği sıfır atık sözü için kendisine teşekkür ediyorum."

Emine Erdoğan ve Guterres'in ilk imzacıları olduğu iyi niyet beyanını aralarında Fransa, Güney Kore, Paraguay ve Küba'nın da bulunduğu yaklaşık 30 devlet başkanının eşi imzalamıştı.

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