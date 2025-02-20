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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 5'inci yaşını kutladı

Emine Erdoğan, "Milletimizin ortak hafızası olarak, nice seneler geleceğe yön verecek fikirlere, araştıran, düşünen ve üreten nice nesillere yuva olmaya devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Orhan Onur Gemici  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 5'inci yaşını kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışının 5'inci yılını kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yalnızca bir kütüphane değil, ülkemizin bilgiyle güçlenen geleceğinin, köklü tarihinin ve kültürel zenginliğinin bir sembolü olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5'inci yaşı kutlu olsun. Milletimizin ortak hafızası olarak, nice seneler geleceğe yön verecek fikirlere, araştıran, düşünen ve üreten nice nesillere yuva olmaya devam etmesini diliyorum."

20.02.2025


Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışı ve kütüphanede yabancı devlet başkanlarının ve cumhurbaşkanlarının eşlerini ağırladığı görüntülerden oluşan videoya da yer verdi.

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