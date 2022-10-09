Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti
Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Dünya Kupası final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Emeğinize sağlık Bizim Çocuklar." ifadelerine yer verdi.
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Dünya Kupası final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 9, 2022
Ülkemize tarifsiz bir gurur yaşattınız! 🏆
Emeğinize sağlık #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/JzRix4ySsI