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Elazığ'da 254 deprem konutu ve 43 iş yeri için kura çekildi

Elazığ'da, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 254 konut ile 43 işyeri için kura çekimi yapıldı.

İsmail Şen  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Elazığ'da 254 deprem konutu ve 43 iş yeri için kura çekildi Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez ve merkeze bağlı köylerde inşası tamamlanan 254 deprem konutu ve 43 iş yeri için kura çekimi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında törenle gerçekleştirildi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, çekilecek kura sonucu konutlarına kavuşacak olan vatandaşlara evlerinin hayırlı olmasını diledi.

Devletin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Bugüne kadar toplamda 21 bin 786 vatandaşımızı hak sahibi etmiş olacağız. Ve bu hak sahipliği kapsamında oran olarak vatandaşlarımızın yüzde 89’u hak sahibi olmuş olacak. Toplam iş yeri hak sahipliği kapsamında bin 422 kişi hak sahipliği sürecinde hak sahibi olarak kabul edilmiş. Bugün çekeceğimiz kurayla da 43 vatandaşımız daha hak sahibi olarak haklarını alacaklar, toplam bin 136 vatandaşımız iş yeri hak sahipliği kapsamında hak sahibi olacaklardır."

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Elazığ'da 254 deprem konutu ve 43 iş yeri için kura çekildi
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