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EGO'nun Esenboğa Havalimanı otobüs ücretleri 25 liraya yükseltildi

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
EGO'nun Esenboğa Havalimanı otobüs ücretleri 25 liraya yükseltildi

Ankara

Başkentte kent merkezi ve Esenboğa Havalimanı arasında hizmet veren EGO otobüslerinin yolcu taşıma ücreti 25 lira oldu.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan'da hizmet vermeye başlayan 442 AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı otobüslerinin 20 lira olan yolcu taşıma ücreti bugünden itibaren 25 liraya çıkarıldı.


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