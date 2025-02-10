Ege ve Marmara'da 8 ilçede deniz suyunda çekilme gözlendi
İstanbul'un Silivri, İzmir'in Seferihisar, Muğla'nın Bodrum, Akyaka ve Marmaris ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç ve Edremit ilçelerinde deniz kıyısında 8 Şubat'tan bu yana su çekilmesi gözleniyor.
Ankara
İzmir'in Seferihisar ilçesinde kuvvetli poyrazın etkili olduğu 8 Şubat Cumartesi günü deniz suyunun çekilmesi nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu.
Suyun çekildiği yerlerde adacıklar oluştu.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, gazetecilere, deniz suyunun poyraz nedeniyle çekildiğini söyledi.
Yaşar, Dikili ilçesinde de benzer bir durumun yaşandığını, su seviyesinin 50-60 santimetre düştüğünü ifade ederek aynı durumun Bodrum'da da görülebileceğini kaydetti.
Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayarak "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi.
Yaşar, poyrazın kesilmesiyle birlikte suyun yeniden yerine geleceğini belirtti.
Muğla
"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde 8 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi https://t.co/KCZRDp9r3u pic.twitter.com/ctOeWWuHpE— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 8, 2025
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.
Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca birkaç gündür deniz çekilmelerinin görüldüğünü aktaran Özçelik, bir yandan da Santorini Adası'nda yaşanan depremler görülünce vatandaşlarda bir endişe oluştuğunu kaydetti.
Deniz çekilmelerini en çok etkileyen hususun gezegensel çekim kuvvetleri olduğundan bahseden Özçelik, "Bunların en başında da ayın ve güneşin hareketleri meydana geliyor. Bazı dönemlerde daha belirgin hale gelebiliyor. Bazı kıyılarımızda rüzgar etkisiyle birleşince bu etkilerin daha belirgin olduğunu görüyoruz. Litarütüre baktığımız zaman şiddetli depremlerle deniz çekilmeleri arasında ciddi ilişkiye rastlayamıyoruz. Şu an için korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim." dedi.
Özçelik, bu durumun depremle ilgisinin bulunmadığını, vatandaşların panik yaşamasına gerek olmadığını ifade etti.
Akyaka sahilinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları dronla görüntülendi.
Bodrum ilçesinde de Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları denizin çekilmesiyle ortaya çıktı.
Marmaris'te ise 10 Şubat Pazartesi günü Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde, denizin 5 metre kadar çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de suyun yaklaşık 2 metre çekildiği gözlendi.
Fethiye'de de körfezde deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme görüldü. Kıyıya yakın yapay Ördek Adası'nda suyun çekilmesiyle karayla bağlantı oluştu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, son günlerde bölgede görülen deniz çekilmesinin gel-git olayından kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.
Doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olay olduğunu vurgulayan Özçelik, "Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz." dedi.
İstanbul
Silivri sahilinde de aynı gün deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi.
Çevre sakinlerinde tedirginlik yaratan görüntülerle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bölgede kuzeydoğu yönünden poyrazın etkili olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Toros, "Rüzgarlar, kıyılarda su seviyesini etkileyebilir. Kuvvetli ve uzun süreli rüzgarlar suyu açık denize doğru çekmeleriyle su seviyesini düşürür. Öbür tarafta ise suyu kıyıya doğru iteleyerek deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir. Kuzeyli rüzgarlar Silivri'deki suyu alıp Bandırma tarafına doğru götürüyor. Büyük ihtimalle de Bandırma tarafında suda yükselme meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Silivri ve Bandırma gibi sahil kenarlarında yaşayanların bu olayla sık sık karşılaşabileceğini kaydeden Toros, "Bu, uzun süre rüzgar estiği zaman sıklıkla meydana gelen doğal bir süreçtir. Korkulacak bir şey yok. Bu gelgit değil, rüzgarın etkisidir." dedi.
Toros, rüzgarın çarşamba gününe kadar bölgede etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, deniz suyunun çekildiği sahil dron kamerasıyla görüntülendi.
Balıkesir
Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç ve Edremit ilçelerinde ise 10 Şubat Pazartesi günü deniz kıyısında su çekilmesi gözlendi.
Ayvalık ilçesinde, kuvvetli poyrazla birlikte deniz kıyısında yaşanan su çekilmesiyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu.
Kıyıdaki restoranlardan birinin işletmecisi Osman Acar Bozyel, AA muhabirine, deniz suyunun çekilmesinin hemen hemen her yıl yaşandığını söyledi.
Çekilmenin Edremit Körfezi'nde bulunan Kaz Dağları'ndaki kar yağışıyla denk geldiğini öne süren Bozyel, "Gözlemlediğim kadarıyla bu yıl önceki yıllara nazaran daha fazla çekilme oldu. Ben 12 yıldır burada hizmet veriyorum ve deniz suyunun çekilmesine artık alıştım. Bu yıl her seneden biraz daha fazla seviyede su çekilmesi mevcut." diye konuştu.
Edremit ilçesindeki Akçay Mahallesi sahilinde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle kıyıya 30 metre uzaklıkta bulunan ve daha önce vatandaşların yüzerek ulaştığı bir adacık yürüyerek ulaşılabilir hale geldi.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Adrameytieon Araştırmaları Heyet Başkanı Dr. Hüseyin Murat Özgen, AA muhabirine, yaşanan çekilmenin mevsimsel gelgitlerle alakalı olduğunu söyledi.
Her yıl ocak-şubat aylarında kıyılarda gelgit yaşandığını belirten Özgen, "Yakın dönemde bu sismik dalgalanmalar ve Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki hareketlenmeler biraz daha bu sene bu gelgiti sanırım ön plana çıkardı, fakat bununla ilgisiz." dedi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinden Akçay'daki yazlığına gelen Mustafa Sipahi ise kıyı ile adacık arasındaki derinliğin yaklaşık bir metre olduğunu aktararak, "Burasının en az 1 metre derinliği var. Şimdi hayret yürüyerek gidiyoruz karşıya. Bunun anlamını biz çözemiyorduk ama bu depremden tedirgin oluyor millet." ifadelerini kullandı.
Gömeç ilçesi Keremköy sahili ile Kızko sahilinde de deniz suyunun yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.