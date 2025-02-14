Dolar
36.21
Euro
38.05
Altın
2,923.47
ETH/USDT
2,705.80
BTC/USDT
97,014.00
BIST 100
9,910.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında

Edirne'de minibüsle motosikletin çarpıştığı kazayı kask kamerası kaydetti.

Cihan Demirci  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında

Edirne

Tuba Doğan'ın kullandığı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda bir anda şerit değiştiren Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, Doğan'ın kask kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlinin bir anda şerit değiştiren minibüsle çarpışması, sürücünün düşmesi, motosikletin ise yaklaşık 50 metre asfaltta sürüklenmesi yer aldı.

Doğan, tedavisinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç kullanıcılarından trafikte motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

Zaman zaman araçların kendilerini trafikte sıkıştırdığından dolayı kazaların yaşandığına dikkati çeken Doğan, motosiklet sürücülerine mutlaka kask ve koruyucu kıyafetler kullanmalarını tavsiye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 128 gözaltı
Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi zabıtadan koşarak kaçtı
Üsküdar'da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada
Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında
Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak: Araba dursun diye bariyerlere vurdum

Benzer haberler

Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında

Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında

Samsun'da cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı

Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet