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Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de kar yağışı başlarken, Kırklareli'nde de iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop, Cihan Demirci  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Edirne

Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de kar yağışı başladı.

Kar yağışı, kent merkezinde aralıklarla etkili olurken, Lalapaşa ilçesinde de bazı köyler beyaza büründü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarının kameraları ile kar yağışını görüntüledi.

Polis ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için tedbir aldı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

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