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Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren Edip Uzunoğlu'nun cenazesi Adana'da toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Edip Uzunoğlu’nun cenazesi Adana'da defnedildi.

Bekir Ömer Fansa   | 16.08.2021
Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren Edip Uzunoğlu'nun cenazesi Adana'da toprağa verildi Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa - Anadolu Ajansı

Adana

Uzunoğlu’nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundan alınarak Buruk Mezarlığı'na getirildi.

Müftü Vekili Ahmet Hilmi Yazar'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Uzunoğlu'nun naaşı toprağa verildi.

Törene Uzunoğlu’nun yakınları, Vali Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile vatandaşlar katıldı.

Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, alevlere müdahale için bölgeye yönlendirilen, Orman Genel Müdürlüğünce Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü. Arazinin sarp olması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine giden ekipler, 8 kişinin cenazelerine ulaşmıştı.

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