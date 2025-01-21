Dünyadan Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajları
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için birçok ülkeden taziye mesajı geldi.
Ankara
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
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Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü. Acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Alevlerle mücadele eden ilk müdahale ekiplerinin inanılmaz cesaretini onurlandırıyoruz. Avrupa, bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içinde, sevgili Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bolu'daki yangında yaşamını yitirenler için üzüntü duyduğunu belirtti.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Kallas, "Alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acılı anda Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajını ileterek, "Hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarım. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Rusya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye telgrafında, "Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerini kullandı.
Gürcistan
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam desteğimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduklarını kaydeden Kobakhidze, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşmıştı.
Pakistan
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif da yangına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Şerif, "Türkiye'nin kuzeyindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, özellikle de bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kosova
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise X’ten yaptığı paylaşımda, meydana gelen trajik kaza nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.
Yıkıcı kayıplar nedeniyle yas tutan ailelere ve sevdiklerine en derin taziyelerini ileten Osmani, “Hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz ve dayanışmamız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı ile birliktedir.” ifadelerini kullandı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için birçok ülkeden taziye mesajı geldi.
Ankara'daki diplomatik misyon temsilcilikleri
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartalkaya tatil beldesinde kış tatilinin ortasında korkunç bir felaket yaşanıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "Bolu'da meydana gelen ve en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik yangın nedeniyle en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, otelde çıkan yangına ilişkin Delegasyonun X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Başın sağ olsun Türkiye. Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İsveç'in Ankara Büyükelçiliği de yangına ilişkin X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Başın sağ olsun Türkiye. Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu'daki trajik yangın haberini derin bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, bu elim olaydan etkilenenlerin acılarını paylaşıyoruz." mesajı paylaşıldı.
İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin yangına ilişkin X sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Bolu'da meydana gelen yangından dolayı çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yayımlanan mesajda da "Kanadalılar, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen trajik yangından etkilenen mağdurlara ve ailelerine en derin taziyelerini sunmaktadır. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birlikte; yaralılara tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
IKBY Başbakanı Barzani
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Barzani, X hesabından yaptığı paylaşımda, yangından dolayı üzüntülerini dile getirerek, “Bu zor zamanda, kurbanların ailelerine ve Türkiye halkı ve hükümetine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.
IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Türkmen Bakan Maruf, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını bizi derinden üzmüştür. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ruhları şad olsun. Başın sağ olsun Türkiyem.” ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.