Dolar
12.83
Euro
14.74
Altın
1,796.84
ETH/USDT
4,023.80
BTC/USDT
48,747.00
BIST 100
1,936.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor. VavaCars Fatih Karagümrük’te teknik sorumluluk görevine getirilen Volkan Demirel düzenlenen imza töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

Döviz kurlarındaki düşüş Malatya'daki kayısı satıcıları tarafından sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş, Malatya'daki kayısı satıcıları tarafından sevinçle karşılandı.

Volkan Kaşik   | 21.12.2021
Döviz kurlarındaki düşüş Malatya'daki kayısı satıcıları tarafından sevinçle karşılandı

Malatya

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, ticari hayatın merkezinde yer alan tarihi Şire Pazarı'ndaki meydanda toplanan esnaf, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek döviz kurlarındaki düşüşe sevindi.

Esnaf Ramazan Kurtuluş, grup adına yaptığı konuşmada, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yumruğunu masaya vurduğunu", Şire Pazarı esnafının da "Dolara hayır" diyerek Erdoğan'ın yanında yer aldığını söyledi.

Hükümetin yanında olduklarını belirten Kurtuluş, "Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Sağı solu olmaz bunun. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Dik duruşuyla sürekli yanında durduk bundan sonra da duracağız. Malatya halkı olarak doları istemiyoruz, biz TL ile yolumuza devam edeceğiz. Dolara hayır, istikrara evet diyoruz." dedi.

Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner ise bugün Malatyalıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin yanında olduğunu gösterdiğini anlatarak, "Bugün yaptığımız etkinlik sadece doların düşmesiyle ilgiliydi. Devletimizin yanındayız, dolar istemiyoruz. Dolar baronlarına karşı bugün burada çatlata çatlata davul çalıp oynadık. Rabbim devletimizin yanında olsun. Bu devleti yıkmaya çalışanlar dolarla veya hiçbir şeyle yıkamaz, başaramayacaksınız." diye konuştu.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda’da 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması onaylandı
ABD'de omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm bildirildi
Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor
'Hatırlatma dozu'nun zamanında yapılması Omicron varyantına karşı koruyor
ABD'de omicron varyantı vakaların yüzde 73'ünde tespit edildi

Benzer haberler

Döviz kurlarındaki düşüş Malatya'daki kayısı satıcıları tarafından sevinçle karşılandı

Döviz kurlarındaki düşüş Malatya'daki kayısı satıcıları tarafından sevinçle karşılandı

Vatandaşlar dövizlerini Türk lirasına çeviriyor

Alım satıma konu dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi

Dolar/TL Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yüzde 33 geriledi

Dolar/TL Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yüzde 33 geriledi
Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı

Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı
Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı