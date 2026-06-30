DOSYA: Tek Tıkla Seç, Satın Al ve Bekle

Anadolu Ajansının (AA) “Tek Tıkla Seç, Satın Al ve Bekle” başlıklı dosya haberi, günlük yaşamın parçası çevrim içi alışverişin hikayesini anlatıyor.

İnternetin kullanım ve yaygınlaşmasıyla doğrudan ilişkili e-ticaret, 1979'da İngiltere'de girişimci Michael Aldrich'in öncülüğünde ortaya çıktı. Aldrich, ev tipi televizyonu telefon hattıyla gerçek zamanlı işlem yapan bilgisayara bağladı ve tele-alışverişi icat etti.

Charles Stack tarafından 1992'de kurulan çevrimiçi kitapçı Book Stacks Unlimited, ilk çevrimiçi alışveriş deneyimlerinden biriydi. Stack'in mağazası, Amazon'un kurulmasından üç yıl önce çevirmeli ilan panosu aracılığıyla sipariş verme imkanı sundu.

Sektörün beklenenden çok daha hızlı büyümesi ve akıllı telefonların bir anda tüm insanların cebine girmesi, yeni alışveriş fenomenini bireylerin yeni alışkanlığına dönüştürdü. Bu alışkanlık, başlarda hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran hatta "dünyaları cebe sığdıran" profil çizse de bağımlılık ve sosyalleşme, empati gibi temel insani duyguları da etkiledi. Muhtemel zararları düşünülmeden tamamen optimal fayda odaklı gelişen ve geliştirilen mobil e-ticaret sektörü, kısa sürede tüm on-line alışverişin yüzde 60'ına ulaştı.

Çevrim içi alışveriş bir tercihten çok yönlendirilmiş davranışa dönüşüyor

Markaların ihtiyaç olmayan ürünleri tüketici alışkanlıklarını dönüştürerek şekillendirdiği arenaya çevirdiği dijital pazarlama, zamanla tedavi gerektiren noktaya evrilebiliyor.

Takas biçimi olarak doğan, zamanla pazar alanlarından devasa mağazalara, oradan da dijital dünyanın sonsuz raflarına taşınan alışveriş, "tek tıkla seç, satın al ve bekle" döngüsüyle ihtiyaç odağından alışkanlık hatta bağımlılık seviyesine ulaştı.

Çevrim içi alışveriş deneyimsiz satın alma sürecini beraberinde getiriyor

Sonsuz hissi veren bir alışveriş deneyimini çevrim içi araçlarla küresel tecrübe olarak sunan "çevrim içi alışveriş" her ne kadar konfor alanı gibi görünse de bu rahatlık ve basitliğin aldatıcı yüzü de mevcut.

Bir ürüne dokunma, kokusunu duyma, bir kumaşı hissetme ya da bir yiyeceği almadan önce tatma imkanlarını sunan eski alışveriş alışkanlıkları çevrim içi alışverişin etkisiyle yok olmaya yüz tutuyor. Elektronik alışveriş çalışma sistematiği ve sunumları ne kadar girift olsa da insanlara alışverişi en temel anlamıyla sunarak basitleştiriyor.

Çevrim içi alışverişle sanal sepetler dolarken, bireyin içindeki boşluk hissi artıyor

Çevrim içi alışveriş dijital dünyanın sunduğu kolaylık olmanın yanı sıra hayatın merkezine yerleşen bir bağımlılığa dönüşebiliyor.

Mobil cihazlara gelen indirim bildirimleri, tüketiciyi hızla karar vermeye zorlayan dijital tuzaklara evrilirken, kullanıcılar çoğu zaman ihtiyaç değil, dürtüyle alışveriş yapıyor.