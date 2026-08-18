Borsa günü yatay seyirle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 158,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,17 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,28 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik anlaşma umutlarının zayıflaması ve Hürmüz Boğazı'nda petrol trafiğine ilişkin belirsizliğin sürmesiyle Brent petrolün değer kazanması enflasyon endişelerini artırırken, negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.