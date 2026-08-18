Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çetin bir coğrafyada 23,5 yılda milli geliri dolar bazında 6 kat, ihracatı da mal ve hizmetler olarak 8 kat artırdıklarını belirterek "İstihdamı 11 milyon ekstra istihdamla 32 milyon 700 bine çıkardık." dedi.

Bakan Bolat: 23,5 senede milli geliri dolar bazında 6 kat, ihracatımızı da mal ve hizmetler olarak 8 kat artırdık Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çetin bir coğrafyada 23,5 yılda milli geliri dolar bazında 6 kat, ihracatı da mal ve hizmetler olarak 8 kat artırdıklarını belirterek "İstihdamı 11 milyon ekstra istihdamla 32 milyon 700 bine çıkardık." dedi.

Bakan Bolat, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen istişare toplantısında, ekonomik olarak dünya şartlarının oldukça sıkıntıda olduğunu söyledi.

Salgınla başlayan süreçte dünyada büyük bir daralma ve küçülmenin olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Ardından para muslukları açılınca dünyada büyük bir talep artışı ve onun getirdiği yüksek enflasyonlu süreç yaşandı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla enerji ve gıda krizleri yaşandı bu da fiyat artışları yarattı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji ithalat faturası 100 milyar dolara çıktı. 1 yılda 50 milyar dolar ekstra artış oldu. Ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin 500 canımızı aramızdan ayırdı. 11 vilayetimizde ağır bir yıkım bıraktı. Gerek enflasyonla mücadele gerekse deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması hükümetimizin öncelikli iki hedefiydi. Allah'a çok şükür deprem bölgelerindeki yeniden imar ve inşaat faaliyetlerinde artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bütçemize 3,5 yılda 105 milyar dolarlık bir maliyet oluşturan bu ağır yük gelecek yıllarda bütçemizde inşallah çok çok azalmış olarak kalacak."

Bolat, toplumun bütün kesimlerinin rahatlayacağı imkanların yavaş yavaş ortaya çıkacağını ifade etti.

Körfez'de Amerika ve İsrail'in İran ile savaşa girmesinin enerji maliyetlerinden gübre fiyatlarına oradan da petrokimya ürünlerine kadar fiyatların yüksek kalmasına neden olduğunu anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"6 ayı doldurdu Körfez Savaşı. Bütün bunlara rağmen Türkiye bu savaşları ülkemize ve vatandaşımızın tırnağına zarar gelmeyecek şekilde başarıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin liderliğinde yönetti. Ülkemizde Allah'a çok şükür terörün kökü kazındı. TBMM'de, Terörle Mücadele Yasası, Terörsüz Türkiye ve Bölge Projesi Çerçeve Yasası kabul edildi. Kuzey Irak'ta ve Suriye'de ülkemize yönelik terör hareketleri ve baskınları tamamen ortadan kaldırıldı. Güçlü ordu, ekonomi, istikrar ve savunma sanayisi bu başarıları getirdi. Biz zor ve çetin bir coğrafyada elhamdülillah 23,5 senede milli geliri dolar bazında 6 kat, ihracatımızı da mal ve hizmetler olarak 8 kat artırdık. İstihdamı 11 milyon ekstra istihdamla 32 milyon 700 bine çıkardık."

Bölgedeki savaşların barış çabalarıyla bitmesinin sağlanacağını ve bütün güçle vatandaşın refahının artmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını aktaran Bolat, güçlü büyük Türkiye'yi daha da büyüteceklerini kaydetti.

Aksaray Valisi Murat Duru ise tarım ve sanayi alanında Aksaray'ın Türkiye ekonomisine katkısının büyük olduğunu söyledi.