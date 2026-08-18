TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Siirt'te başladı

Baykar yürütücülüğünde TEKNOFEST kapsamında Valilik ev sahipliğinde Siirt Havalimanı'nda 18 Ağustos-3 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması", "Savaşan İHA Yarışması" ve "Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması" kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması" kategorisiyle başlayan organizasyonun ilk gününde, kurulan stantlarda yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlanan İHA'ların teknik kontrolü yapıldı.

Bu kategoride "2025 Savaşan İHA Yarışması"nda ilk 5'te yer alan takımlar yarışacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Siirt Temsilcisi Eda Çavuş, AA muhabirine, yoğun bir katılım beklediklerini belirterek, "Yarışmaya farklı üniversitelerden gelen yarışmacılar, burada geliştirdikleri insansız hava araçlarını belirlenen kurallar çerçevesinde uçuracak ve performanslarını sergileyecek. Şu anda teknik hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Yarın müsabakalarla başlıyoruz." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) yarışmaya katılan Gökbörü İHA Takımı'nın kaptanı Fatih Kahraman, geçen yıl da katıldıkları yarışmada bu yıl da iddialı olduklarını söyledi.

Milli savunma hamlesine katkı sağlamak için kendilerini geliştirdiklerini dile getiren Kahraman, "Amacımız milli teknoloji hamlesine destek olmaktır. Hepimiz aynı teknoloji yolunda, milletimizin bayrağının göklerde dalgalanması yolunda çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İTÜ'den katılan İTÜNOM İHA Takımı'nın kaptanı Burak Emir Cengiz ise takımın 2014 yılında İTÜ Uçak ve Uzay Fakültesi bünyesinde kurulduğunu söyledi.

Takımlarının kurulduğu yıldan itibaren TEKNOFEST yarışmalarına her yıl düzenli olarak katıldığını ve çeşitli kategorilerde dereceler elde ettiklerini dile getiren Cengiz, "Bu yarışma sadece 5 takımın özel olarak davet edildiği bir yarışma ve biz de burada yarıştığımız için çok heyecanlıyız. Şu anda da yarışmamızın ilk günü testlere ayrılıyor. Takım olarak bizim rol modelimiz, örnek aldığımız tek insan Selçuk Bayraktar. Kendisini Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması'na bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kılavuz Cici Kuş Takımı'nın kaptanı Yusuf Uçan da yarışmada ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

TEKNOFEST kapsamında yapılan yarışmanın önemine değinen Uçan, "Havacılık alanında böyle bir yarışmanın sadece ülkemizde değil, dünyada da pek bir örneği yok. Bu açıdan böyle bir yarışmanın ülkemizde düzenlenmiş olması bizim için çok büyük bir şans. Selçuk Bayraktar ile birlikte başlayan bu serüvene biz de dahil olduk." ifadelerini kullandı.

Kurumlar hazırlıklarını tamamladı

İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birim Sorumlusu Mustafa Selvitepe, TEKNOFEST'in yapılacağı alanda sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve hızlı sunulması amacıyla acil müdahale ünitesi kurulduğunu belirterek, 112 ambulansının yanı sıra 7 kişilik UMKE personelinin alanda görev yapacağını kaydetti.

Türk Kızılay Siirt Şubesi gönüllüleri de alanda vatandaşlara içecek ve çeşitli ikramlarda bulunurken, bazı kurumlar da açtıkları stantlarda ürün, araç ve cihazlarını tanıttı.

Öte yandan Siirt Belediyesi de 3 Eylül'e kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan etkinliğin yapılacağı alana ücretsiz yolcu taşıma hizmeti sunacak.