Gazze'deki Filistin hükümetinden, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne "sorumluluklarını üstlenme" çağrısı

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ablukası ve sınır kapılarının kapalı tutulduğu Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felakete vurgu yaparak, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne çalışmalarına başlama ve sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için görev yapması öngörülen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni sorumluluklarını üstlenmeye davet etti.

"İsrail ablukasının sürmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması sebebiyle Gazze'de benzeri görülmemiş bir insani felaket" yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne göreve başlama ve sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de görev devri için "gerekli idari, hukuki ve lojistik düzenlemelerin tamamlandığı" vurgulanırken, teknik ve mesleki kadrolarda temel hizmetlerin devamlılığını sağlamak ve herhangi bir idari boşluğu önlemek amacıyla çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Ateşkesin taraflarının ve uluslararası toplumun ise çalışmalarına başlama ve Gazze'de giderek ağırlaşan insani krize yönelik sorumluluklarını üstlenmek üzere Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin çalışmalarını güvence altına alması gerektiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Medya Ofisi, dün Gazze'de yaşayan 2 milyon 400 bin Filistinli nüfusun yaklaşık 2 milyon 150 bininin zor insani şartlarda yaşadığını, 800 binden fazlasının ise elverişsiz çadırlarda kaldığını duyurarak insani yardım çağrısı yapmıştı.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin ​​​​​​​Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.