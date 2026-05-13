e-Ticarette erkekler yazılıma, kadınlar giyim, ayakkabı ve aksesuara para harcadı Türkiye'de geçen yıl erkeklerin e-ticarette oransal olarak en yüksek harcama yaptığı sektör yazılım, kadınların giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.

AA muhabirinin "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerinden derlediği bilgiye göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4,6 trilyon liraya ulaştı.

Söz konusu harcamaların geçen yıl hacim bazında yüzde 56'sını kadınlar, yüzde 44'ünü erkekler gerçekleştirdi.

İşlem adedi bazında kadınların harcamaları daha da öne çıktı. Söz konusu oran kadınlarda yüzde 74,6, erkeklerde yüzde 25,4 olarak hesaplandı.

e-Ticaret harcamalarının yaş gruplarına göre işlem hacmi ve adedine bakıldığında en yüksek oranlar 25-34 yaşlarında görüldü. Söz konusu harcamalar 35-39 yaş grubunda hacim ve adet yönünden azalmaya başlarken 70-74 yaşlarında en düşük seviyeye geriledi.

Anne ve bebek harcamaları 30-34 yaşta yoğunlaştı

Harcamalar sektör bazında incelendiğinde ise erkeklerin yazılım harcamaları öne çıktı.

Söz konusu sektörde harcama oranı erkeklerde yüzde 91,1, kadınlarda yüzde 8,9 olarak ölçüldü. Motorlu araç ve yedek parça, seyahat ve taşımacılık, elektronik sektörleri de erkeklerin harcama oranlarının yüksek çıktığı diğer sektörler olarak sıralandı.

Kadınların harcamalarının en yüksek oranda hesaplandığı sektör ise giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu. Söz konusu sektörde kadınların harcama oranı yüzde 82,7, erkeklerin ise yüzde 17,3 olarak belirlendi.

Kadınlarda medikal, kişisel bakım ve kozmetik ise yüzde 80,4 ile en yüksek paya sahip ikinci sektör oldu.

Anne ve bebek, gıda ve süpermarket ile evcil hayvan ürünleri yine kadınların yüksek e-ticaret harcamaları görülen sektörler olarak kayıtlara geçti.

Sektörlerdeki yaş gruplarına göre harcamalar incelendiğinde ise giyim, ayakkabı ve aksesuar, yemek, gıda ve süpermarket harcamaları 25-29 yaşlarında yoğunlaştı.

Anne ve bebek harcamalarıyla gıda ve süpermarkette ise 30-34 yaşlar öne çıktı.