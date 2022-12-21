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Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, Erzurum'da yollarda buzlanma meydana geldi.

Selami Küçükoğlu, Cüneyt Çelik, Günay Nuh   | 21.12.2022
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor Fotoğraf: Aykut Temur/AA

Erzurum

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ev, iş yeri ve arabaların camları ile yollarda buzlanma oluştu.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 11 santimetre ölçüldü.

Kars'ta etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde yoğunluğunu arttıran kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağaçlar kar ve kırağı ile beyaza büründü.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da da buzlanma oluştu.

Göle ilçesinde ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

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