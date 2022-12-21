Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, Erzurum'da yollarda buzlanma meydana geldi.
Erzurum
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ev, iş yeri ve arabaların camları ile yollarda buzlanma oluştu.
Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 11 santimetre ölçüldü.
Kars'ta etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde yoğunluğunu arttıran kar sürücülere zor anlar yaşattı.
Ağaçlar kar ve kırağı ile beyaza büründü.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da da buzlanma oluştu.
Göle ilçesinde ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.