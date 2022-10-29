Sarıkamış'ta soğuk hava yüzünden derelerdeki şelaleler, bitkiler ve camlar dondu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava sebebiyle şelaleler dondu, bitkiler kırağı ve camlar buzla kaplandı.
Kars
İlçede gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesi sebebiyle araçların ve bazı evlerin camları buz tuttu.
Soğuk hava sabah saatlerinde de etkisi göstermeye ederken, vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını temizledi.
Bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede derelerdeki küçük şelalelerde de buz sarkıtları oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.