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Sarıkamış'ta soğuk hava yüzünden derelerdeki şelaleler, bitkiler ve camlar dondu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava sebebiyle şelaleler dondu, bitkiler kırağı ve camlar buzla kaplandı.

Hüseyin Demirci   | 29.10.2022
Sarıkamış'ta soğuk hava yüzünden derelerdeki şelaleler, bitkiler ve camlar dondu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesi sebebiyle araçların ve bazı evlerin camları buz tuttu.

Soğuk hava sabah saatlerinde de etkisi göstermeye ederken, vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

Bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede derelerdeki küçük şelalelerde de buz sarkıtları oluştu.

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Sarıkamış'ta soğuk hava yüzünden derelerdeki şelaleler, bitkiler ve camlar dondu
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