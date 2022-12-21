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Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce duyurulan Gaziantep'teki Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 21.12.2022
Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Karara göre, vatandaşlar, Gaziray banliyo tren seferlerinden 6 Kasım-31 Aralık 2022 döneminde (bu tarihler dahil) ücretsiz yararlanacak.

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