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Erzurum'da sağanak etkili oldu

Erzurum'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yunus Hocaoğlu  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Erzurum'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Erzurum

Kentte güneşli havanın ardından öğleden sonra bastıran sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altında sığındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi birikintilerin oluştuğu bazı köprülerde su tahliye çalışması yaptı.

Polis ekipleri de kent merkezindeki alt geçitleri trafiğe kapatarak kavşaklarda önlem aldı.

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