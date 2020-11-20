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Türkiye

'Kar depolama' uygulamasıyla Palandöken'de kayak sezonu erken açılacak

Erzurum'da geçen yıl kış depolanan 22 bin metreküplük kar, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlere serilmeye başlandı.

Yunus Okur   | 20.11.2020
'Kar depolama' uygulamasıyla Palandöken'de kayak sezonu erken açılacak

Erzurum

Erzurum'da geçen yıl kış depolanan 22 bin metreküplük kar, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlere serilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin gözde kentinde kayak sezonunu erken açabilmek için farklı bir çalışma hayata geçirdi. Suni karlama sisteminin de bulunduğu kayak merkezinde yeni uygulama başlatan Büyükşehir Belediyesi, geçen kış sezonunda 22 bin metreküplük kar depoladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, depolanan karı görevlilerce pistlere sermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, kayak sezonunu kar yağmadan açmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kar serim çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl depoladıkları kar kütlelerini pistlere sermeye başladıklarını söyledi.

Sezon öncesi sakladıkları karı, teknik karlamayla kayak merkezinde kullandıklarını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Güneş almayan bölgede özel muhafaza ettiğimiz kar kütlelerinin serimiyle sezon öncesi karın yağıp yağmama problemi de ortadan kalkmış oldu. Eksi 4 dereceye düşen hava sıcaklığıyla birlikte teknik kar üretimimiz de başladı. Kar depolama uygulaması kapsamında 750 metre uzunluğundaki 7 No'lu pistte oluşturulan 40 metre genişliğinde, 45 santimetre kalınlığındaki pistimiz, kayak yapmak için elverişli hale getirildi."

Gelecek sezon kar depolama ve saklama uygulamasını daha hacimli kütlelerle daha büyük alanlarda uygulayacaklarını belirten Sekmen, Norveç, İtalya ve Avusturya'daki çeşitli kayak merkezlerinde yapılan bu uygulamanın Türkiye’de ilk kez Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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