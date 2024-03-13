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Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için çığ uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

Alper Şaşmaz  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için çığ uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gün içinde ve akşam saatlerinde, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde beklenen çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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