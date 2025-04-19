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DMM'den Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimiyle ilgili bazı haberlere ilişkin açıklama

DMM, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberlerin kurgulandığının tespit edildiğini, haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
DMM'den Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimiyle ilgili bazı haberlere ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberlerin kurgulandığının tespit edildiğini, haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberler kurgulandığı tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın isimlerinin de geçtiği haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamı hayal ürünüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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DMM'den Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimiyle ilgili bazı haberlere ilişkin açıklama
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