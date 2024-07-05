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DMM, "gurbetçilerden vatana destek vergisi" alınacağı iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gurbetçilerden yıllık 2000 avro "vatana destek vergisi" alınacağı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Serdar Açıl  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
DMM, "gurbetçilerden vatana destek vergisi" alınacağı iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından, "Gurbetçiler yıllık 2000 avro vatana destek vergisi verecek" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır.

Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

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DMM, "gurbetçilerden vatana destek vergisi" alınacağı iddiasını yalanladı

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