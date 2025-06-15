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Gündem

DMM "Danıştay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'kaçak yapı' olduğuna hükmedildi" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Danıştay tarafından 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kaçak yapı' olduğuna hükmedildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Betül Bilsel  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
DMM "Danıştay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'kaçak yapı' olduğuna hükmedildi" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu arazinin halihazırda doğal sit alanı olmadığı için hukuki açıdan, yapı yapılabilir durumda olduğu kaydedildi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yapımının 2014'te tamamlandığı, süreç içerisinde açılan davaların da ret ile sonuçlandığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu edilen Koruma Kurulu Kararı'nın 2021 tarihli olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu kararın Külliye binasıyla ilgisi olmadığı açıktır. Habere konu Danıştay Kararı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun bir ilke kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmış davayla ilişkilidir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, daha önce bu konuda verdiği kararı gerekçe tutarak Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun almış olduğu yeni kararı Danıştay 4. Daireye iade etmiştir. Doğrusu, basın mensuplarının meslek ve etik kurallarına uygun olarak, hukuki kararların bağlamına doğru tetkik etmeleri ve evvelce yapılmış açıklamaları da dikkate almaları gerekmektedir.

Danıştay kararlarının bağlamını tespit etmeden yapılan ve Cumhurbaşkanlığı makamını doğrudan hedef alan haberler, TCK 217/A maddesi uyarınca başkaca hukuki sonuçlar doğurabilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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