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DMM, CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Valiliğinin, CHP'nin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi’nde yapmayı planladığı ön seçim buluşmasını yasakladığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
DMM, CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği program ile ilgili herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştır. Ancak siyasi partilerin kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı salon toplantıları, bu yasaklardan istisna tutulmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."


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