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Diyarbakır annelerini konu alan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı.

Aziz Aslan  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Diyarbakır annelerini konu alan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Kayapınar Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ile yönetmen Yasemin Çekiç söyleşi yaptı.

Söyleşinin ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Miroğlu, Çekiç, evlat nöbetinde yer alan anne ve babalar ile davetliler fotoğraf çektirdi.

Gösterimin, Mardin, Siirt, Şırnak, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Bingöl'de de yapılması planlanıyor.

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